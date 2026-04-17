IPL 2026: कैमरून ग्रीन ने KKR के लिए लगाया पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

पारी ऐसी रही ग्रीन की पारी और साझेदारी KKR के 4 बल्लेबाज सिर्फ 87 रन पर पवेलियन में थे। ग्रीन नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए और पहले आराम से पारी खेली और बाद में बड़े-बड़े शॉट्स लगाए। इस खिलाड़ी ने रोवमैन पॉवेल के साथ 42 गेंदों में 55 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अनुकूल रॉय के साथ 23 गेंदों में 60 रन जोड़े। ग्रीन ने 55 गेंदों में 79 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.64 की रही।

महंगे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं ग्रीन ग्रीन KKR के अलावा मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए भी खेल चुके हैं। उनके बल्ले से MI के लिए भी शतक निकला है। IPL 2026 की नीलामी में KKR ने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि में खरीदा था। वह IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे। इससे पहले KKR ने IPL 2024 की नीलामी में मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।

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