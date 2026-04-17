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IPL 2026: कैमरून ग्रीन ने KKR के लिए लगाया पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े 
कैमरून ग्रीन ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: कैमरून ग्रीन ने KKR के लिए लगाया पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Apr 17, 2026
09:31 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 25वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अर्धशतकीय पारी (79) खेली। यह ग्रीन के IPL करियर का तीसरा अर्धशतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। KKR के लिए खेलते हुए ग्रीन ने अपना पहला अर्धशतक लगाया। इस मुकाबले से पहले वह अच्छे फॉर्म में नहीं थे। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी

ऐसी रही ग्रीन की पारी और साझेदारी 

KKR के 4 बल्लेबाज सिर्फ 87 रन पर पवेलियन में थे। ग्रीन नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए और पहले आराम से पारी खेली और बाद में बड़े-बड़े शॉट्स लगाए। इस खिलाड़ी ने रोवमैन पॉवेल के साथ 42 गेंदों में 55 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अनुकूल रॉय के साथ 23 गेंदों में 60 रन जोड़े। ग्रीन ने 55 गेंदों में 79 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.64 की रही।

महंगे

सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं ग्रीन 

ग्रीन KKR के अलावा मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए भी खेल चुके हैं। उनके बल्ले से MI के लिए भी शतक निकला है। IPL 2026 की नीलामी में KKR ने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि में खरीदा था। वह IPL के इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे। इससे पहले KKR ने IPL 2024 की नीलामी में मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।

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करियर

ऐसा रहा है ग्रीन का IPL करियर 

ग्रीन ने अब तक IPL में कुल 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 34 पारियों में लगभग 40 की औसत से 841 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 6 पारियों में 33.75 की औसत और 146.73 की स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है।

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