IPL 2026: CSK को बड़ा झटका, डेवाल्ड ब्रेविस शुरुआती 2-3 मैचों से हो सकते हैं बाहर

झटका

ब्रेविस का चोटिल होना CSK के लिए है बड़ा झटका

ब्रेविस का चोटिल होना CSK के लिए बड़ा झटका है। इसका कारण है कि उनसे पहले टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी भी पिंडली की चोट के कारण शुरुआती 4 मैचों से बाहर हो चुके हैं। टीम प्रबंधन ने शनिवार को इसकी पुष्टि भी कर दी थी। बता दें के ब्रेविस को CSK ने IPL 2025 के बीच तेज गेंदबाज गुरजनप्रीत सिंह के रिप्लेसमेंट के रूप में 2.2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था।