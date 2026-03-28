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IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, पहले 2 हफ्ते नहीं खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी  
महेंद्र सिंह धोनी चोटिल हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, पहले 2 हफ्ते नहीं खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी  

लेखन आदर्श कुमार
Mar 28, 2026
11:40 am
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को झटका लगा है। टीम के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पिंडली की चोट के कारण टूर्नामेंट के शुरुआती 2 हफ्तों से बाहर हो गए हैं। यह खबर राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ टीम के पहले मुकाबले से ठीक पहले सामने आई है। यह मैच सोमवार को खेला जाना है। धोनी की गैरमौजूदगी में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन संभाल सकते हैं।

CSK

CSK ने दी जानकारी 

CSK ने धोनी के ना खेलने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी और कहा,"धोनी इस समय पिंडली की चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ऐसे में वह IPL 2026 के पहले 2 हफ्तों से बाहर रह सकते हैं। जल्दी ठीक हो जाइए थाला।" फ्रेंचाइजी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि 44 वर्षीय खिलाड़ी कब तक पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें CSK का ट्विट 

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मैच

इन मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं धोनी 

RR के खिलाफ मुकाबले के बाद CSK अगला मुकाबला 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद वो 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। 11 अप्रैल को CSK दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। धोनी इन सभी मुकाबलों से बाहर होंगे। माना जा रहा है कि ये सीजन धोनी का आखिरी होगा। साल 2023 में धोनी ने घुटने की चोट के बावजूद टीम को 5वां खिताब जिताया था।

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