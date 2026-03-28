IPL 2026: CSK को लगा बड़ा झटका, पहले 2 हफ्ते नहीं खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी  

CSK ने धोनी के ना खेलने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी और कहा,"धोनी इस समय पिंडली की चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ऐसे में वह IPL 2026 के पहले 2 हफ्तों से बाहर रह सकते हैं। जल्दी ठीक हो जाइए थाला।" फ्रेंचाइजी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि 44 वर्षीय खिलाड़ी कब तक पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी करेंगे।

Official Statement MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026. Get well soon, Thala! 💛🦁 pic.twitter.com/4dgmt5EWFi

मैच

इन मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं धोनी

RR के खिलाफ मुकाबले के बाद CSK अगला मुकाबला 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद वो 5 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। 11 अप्रैल को CSK दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबला खेलेगी। धोनी इन सभी मुकाबलों से बाहर होंगे। माना जा रहा है कि ये सीजन धोनी का आखिरी होगा। साल 2023 में धोनी ने घुटने की चोट के बावजूद टीम को 5वां खिताब जिताया था।