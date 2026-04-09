LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: RR के खिलाफ कैसा रहा है भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
IPL 2026: RR के खिलाफ कैसा रहा है भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
भुवनेश्वर कुमार से RR के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: RR के खिलाफ कैसा रहा है भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार
Apr 09, 2026
09:16 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। इस मैच में RCB के दिग्गज तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से उनकी टीम को काफी उम्मीदें होंगी। भुवनेश्वर ने इस IPL में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वह इस टूर्नामेंट में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। ऐसे में आइए RR के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

प्रदर्शन

RR के खिलाफ ऐसा रहा है भुवनेश्वर का प्रदर्शन 

RR के खिलाफ भुवनेश्वर ने पहला मुकाबला साल 2012 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 33.50 की औसत से 20 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.75 की रही है। भुवनेश्वर ने इस टीम के खिलाफ एक बार 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/14 का रहा है। भुवनेश्वर RCB के अलावा पुणे वॉरियर्स और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए भी खेल चुके हैं।

जानकारी

इस संस्करण ऐसा रहा है भुवनेश्वर का प्रदर्शन 

IPL 2026 में भुवनेश्वर ने 2 पारियों में 18 की उम्दा औसत के साथ 4 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/41 का रहा है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 14 पारियों में 28.41 की औसत से 17 विकेट अपने नाम किए थे।

Advertisement

करियर

ऐसा रहा है भुवनेश्वर का IPL करियर 

भुवनेश्वर ने अपना पहला IPL मुकाबला 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 192 मुकाबले खेले हैं और इसकी 192 पारियों में 27.14 की औसत और 7.70 की इकॉनमी रेट से 202 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार ही 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/19 का रहा है। टूर्नामेंट में भुवनेश्वर के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (183) हैं।

Advertisement