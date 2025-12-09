IPL 2026 नीलामी: कैमरून ग्रीन और पृथ्वी शॉ की पहले सेट में लगेगी बाेली, जानिए सूची

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) ने इसके लिए पंजीकृत कराने वाले कुल 1,390 खिलाड़ियों से अंतिम 350 की सूची जारी कर दी है। अब यही खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे। अंतिम सूची में कैप्ड और अनकैप्ड भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों का मिश्रण शामिल है। ऐसे में आइए जानते हैं किस सेट में किन खिलाड़ियों पर बोली आमंत्रित होगी।

मिश्रण नीलामी पूल में शामिल किया गया है अनुभव और नई प्रतिभा का मिश्रण IPL 2026 का नीलामी पूल 240 भारतीय खिलाड़ियों और 110 विदेशी खिलाड़ियों में विभाजित है। इनमें 16 कैप्ड भारतीय और 96 कैप्ड विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सूची में 224 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ियों सहित कई नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। नीलामी में सभी टीमों में खाली 77 स्थानों को भरा जाएगा, जिनमें अधिकतम 31 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में इस बार नीलामी के बेहद प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है।

कीमत 2 भारतीय खिलाड़ियों को मिला 2 करोड़ रुपये का बेस प्राइस नीलामी 16 दिसंबर को UAE के समयानुसार दोपहर 1:00 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे) शुरू होगी। इस साल की नीलामी के लिए अधिकतम आधार मूल्य 2 करोड़ रुपये है और इस श्रेणी में कुल 40 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। भारतीयों में से केवल वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई ही 2 करोड़ के बेस प्राइस पर पंजीकृत हुए हैं। इसी तरह पृथ्वी शॉ और सरफराज खान दोनों को 75 लाख रुपये का बेस प्राइस मिला है।

जानकारी किस खिलाड़ी पर लग सकती है सबसे बड़ी बोली? ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर सबसे बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। उन्हें नीलामी के शुरुआती सेट में ही मौका दिया गया है। डेवोन कॉनवे, जेक फ्रेजर-मैकगर्क और डेविड मिलर को भी बल्लेबाजों के पहले सेट में जगह मिली है।

खिलाड़ी तीसरे और चौथे सेट में इन खिलाड़ियों को मिली जगह सेट-3 (विकेटकीपर)- फिन एलन (2 करोड़), जॉनी बेयरस्टो (1 करोड़), केएस भरत (75 लाख रुपये), क्विंटन डिकॉक (1 करोड़), बेन डकेट (2 करोड़), रहमानुल्लाह गुरबाज (1.5 करोड़ ) और जेमी स्मिथ (2 करोड़ रुपये)। सेट-4 (तेज गेंदबाज) - गेराल्ड कोएट्जी (2 करोड़), आकाश दीप (1 करोड़), जैकब डफी (2 करोड़), फजलहक फारूकी (1 करोड़ रुपये), मैट हेनरी (2 करोड़), स्पेंसर जॉनसन (1.5 करोड़ रुपये), शिवम मावी (75 लाख), एनरिक नॉर्खिया (2 करोड़ रुपये) और मथीशा पथिराना (2 करोड़ रुपये)।