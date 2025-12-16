IPL 2026 नीलामी: पृथ्वी शॉ को 75 लाख रुपये में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा 

करियर

ऐसा रहा है शॉ का IPL करियर

IPL में इस खिलाड़ी ने अब तक 79 मुकाबले खेले हैं। इसकी 79 पारियों में 23.49 की औसत और 147.46 की स्ट्राइक रेट से 1,892 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 14 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रन रहा है। शॉ का प्रदर्शन उनके आखिरी IPL संस्करण में बेहद खराब था। उन्होंने 8 मैच की 8 पारियों में 23.75 की औसत से सिर्फ 198 रन बनाए थे। IPL 2023 में उनके बल्ले से सिर्फ 106 रन निकले थे।