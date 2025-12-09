IPL 2026 नीलामी: BCCI ने जारी की 350 खिलाड़ियों की अंतिम सूची, 35 नए खिलाड़ी शामिल

खिलाड़ी BCCI ने सूची में शामिल किए गए 35 नए नाम 350 खिलाड़ियों की अंतिम सूची में 35 ऐसे आश्चर्यजनक नाम भी शामिल हैं जो टीमों को जारी की गई मूल सूची का हिस्सा नहीं थे। इन अप्रत्याशित प्रविष्टियों में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक भी शामिल हैं। इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को एक फ्रेंचाइजी द्वारा उनके नाम की पेशकश के बाद शामिल किया गया। डिकॉक ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी की और भारतीय टीम के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में शतक जड़ा, जिससे उनमें दिलचस्पी बढ़ गई।

प्राइस डिकॉक को मिला 1 करोड़ रुपये का बेस प्राइस डिकॉक इस नीलामी में 1 करोड़ के बेस प्राइस के साथ उतरेंगे, जो पिछली बड़ी नीलामी में उनके बेस प्राइस की आधी है। उस समय कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। नीलामी में श्रीलंकाई ट्रेवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा और दुनिथ वेल्लालागे जैसे अन्य नए विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। सूची में 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले कुल 40 खिलाड़ी शामिल गिए गए हैं।

Advertisement

खिलाड़ी नीलामी में शामिल होंगे ये नए घरेलू खिलाड़ी नीलामी की नई सूची में विष्णु सोलंकी, परीक्षित वलसांगकर, सादेक हुसैन, इजाज सावरिया जैसे कई घरेलू खिलाड़ी भी शामिल हैं। कई नए भारतीय खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं जो शुरुआती बोली में शामिल नहीं थे। BCCI ने पुष्टि की है कि बोली प्रक्रिया विशेषज्ञता के क्रम में पहले कैप्ड बल्लेबाजों, ऑलराउंडरों, विकेटकीपर बल्लेबाजों, तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों के रूप में चलेगी। इसके बाद फिर इसी क्रम में अनकैप्ड खिलाड़ियों की बोली आमंत्रित की जाएगी।

Advertisement

सूची सूची में शामिल किए गए है ये 35 नए नाम विदेशी खिलाड़ी: अरब गुल (अफगानिस्तान), माइल्स हैमंड, डैन लेटगन (इंग्लैंड), क्विंटन डिकॉक, कॉनर एजथेरहुइजन, जॉर्ज लिंडे, बायंदा मजोला (दक्षिण अफ्रीका), ट्रैवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा, डुनिथ वेललेज (श्रीलंका) और अकीम अगस्टे (वेस्टइंडीज)। भारतीय खिलाड़ी: सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, साबिर खान, ब्रिजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज, साहिल पारख, रोशन वाघसरे, यश डिचोलकर, अयाज खान, धुरमिल मटकर, नमन पुष्पक, परीक्षित वलसांगकर, पूरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सांवरिया, अमन शेकावत।