IPL 2026 नीलामी: BCCI ने जारी की 350 खिलाड़ियों की अंतिम सूची, 35 नए खिलाड़ी शामिल

IPL 2026 नीलामी: BCCI ने जारी की 350 खिलाड़ियों की अंतिम सूची, 35 नए खिलाड़ी शामिल
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। बोर्ड ने अपनी शुरुआती 1,355 खिलाड़ियों की सूची से 1,005 नाम हटा दिए हैं। अब केवल 350 खिलाड़ी ही 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली नीलामी का हिस्सा होंगे। इन 350 खिलाड़ियों में से 240 भारतीय और 110 विदेशी हैं। इनमें 112 कैप्ड खिलाड़ी और 238 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं।
खिलाड़ी
BCCI ने सूची में शामिल किए गए 35 नए नाम
350 खिलाड़ियों की अंतिम सूची में 35 ऐसे आश्चर्यजनक नाम भी शामिल हैं जो टीमों को जारी की गई मूल सूची का हिस्सा नहीं थे। इन अप्रत्याशित प्रविष्टियों में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक भी शामिल हैं। इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को एक फ्रेंचाइजी द्वारा उनके नाम की पेशकश के बाद शामिल किया गया। डिकॉक ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संन्यास से वापसी की और भारतीय टीम के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में शतक जड़ा, जिससे उनमें दिलचस्पी बढ़ गई।
प्राइस
डिकॉक को मिला 1 करोड़ रुपये का बेस प्राइस
डिकॉक इस नीलामी में 1 करोड़ के बेस प्राइस के साथ उतरेंगे, जो पिछली बड़ी नीलामी में उनके बेस प्राइस की आधी है। उस समय कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 2 करोड़ रुपये में खरीदा था। नीलामी में श्रीलंकाई ट्रेवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा और दुनिथ वेल्लालागे जैसे अन्य नए विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। सूची में 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले कुल 40 खिलाड़ी शामिल गिए गए हैं।
खिलाड़ी
नीलामी में शामिल होंगे ये नए घरेलू खिलाड़ी
नीलामी की नई सूची में विष्णु सोलंकी, परीक्षित वलसांगकर, सादेक हुसैन, इजाज सावरिया जैसे कई घरेलू खिलाड़ी भी शामिल हैं। कई नए भारतीय खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं जो शुरुआती बोली में शामिल नहीं थे। BCCI ने पुष्टि की है कि बोली प्रक्रिया विशेषज्ञता के क्रम में पहले कैप्ड बल्लेबाजों, ऑलराउंडरों, विकेटकीपर बल्लेबाजों, तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों के रूप में चलेगी। इसके बाद फिर इसी क्रम में अनकैप्ड खिलाड़ियों की बोली आमंत्रित की जाएगी।
सूची
सूची में शामिल किए गए है ये 35 नए नाम
विदेशी खिलाड़ी: अरब गुल (अफगानिस्तान), माइल्स हैमंड, डैन लेटगन (इंग्लैंड), क्विंटन डिकॉक, कॉनर एजथेरहुइजन, जॉर्ज लिंडे, बायंदा मजोला (दक्षिण अफ्रीका), ट्रैवीन मैथ्यू, बिनुरा फर्नांडो, कुसल परेरा, डुनिथ वेललेज (श्रीलंका) और अकीम अगस्टे (वेस्टइंडीज)। भारतीय खिलाड़ी: सादेक हुसैन, विष्णु सोलंकी, साबिर खान, ब्रिजेश शर्मा, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, जिक्कू ब्राइट, श्रीहरि नायर, माधव बजाज, श्रीवत्स आचार्य, यशराज, साहिल पारख, रोशन वाघसरे, यश डिचोलकर, अयाज खान, धुरमिल मटकर, नमन पुष्पक, परीक्षित वलसांगकर, पूरव अग्रवाल, ऋषभ चौहान, सागर सोलंकी, इजाज सांवरिया, अमन शेकावत।
नीलामी
कब और कहां होगी नीलामी?
BCCI के अनुसार, नीलामी 16 दिसंबर को UAE समयानुसार दोपहर 1 बजे (भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे) शुरू होगी। पहले त्वरित दौर में 71 से 350 तक के सभी खिलाड़ी शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों के नाम सामने आने के बाद टीमों से 350 खिलाड़ियों की पूरी सूची में से रुची वाले खिलाड़ियों के नाम लेकर बोली आमंत्रित की जाएगी। बता दें कि नीलामी में कुल 77 स्लॉट उपलब्ध होंगे और सभी 10 टीमों के पास 237.55 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।