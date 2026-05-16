IPL 2026: LSG के खिलाफ मैच में अंशुल कंबोज के नाम दर्ज हुए ये शर्मनाक रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। मुकाबले में कंबोज ने सिर्फ 2.4 ओवर में 63 रन खर्च कर दिए। 188 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को निकोलस पूरन ने शानदार अंदाज में जीत दिलाई। पूरन ने 17वें ओवर में कंबोज के खिलाफ लगातार 4 छक्के लगाए। मिचेल मार्श ने उनके एक ओवर में 28 रन जड़े।

गेंदबाजी ऐसी रही कंबोज की गेंदबाजी पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कंबोज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और जोश इंग्लिस ने उनके खिलाफ चौका जड़ दिया। उनका पहला ओवर 11 रन का रहा, हालांकि इसमें 3 डॉट गेंदें भी थीं। इसके बाद 5वें ओवर में मार्श ने कंबोज पर हमला बोलते हुए लगातार 4 छक्के जड़े और ओवर का अंत चौके के साथ किया। फिर 17वें ओवर में पूरन ने लगातार 4 छक्के लगाकर LSG को जीत दिला दी।

महंगा CSK का दूसरा सबसे महंगा स्पेल क्रिकबज के अनुसार, कंबोज ने IPL इतिहास में CSK के लिए दूसरा सबसे महंगा स्पेल डाला। उन्होंने 2.4 ओवर में बिना विकेट लिए 63 रन लुटाए। CSK के लिए सबसे ज्यादा रन खर्च करने का रिकॉर्ड खलील अहमद के नाम है, जिन्होंने 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 3 ओवर में 65 रन दिए थे। इस सूची में लुंगी एनगिडी (62 रन बनाम MI, 2021) और शार्दुल ठाकुर (61 रन बनाम RCB, 2024) भी शामिल हैं।

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