अकील ने लिए 4 विकेट (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: अकील हुसैन ने MI के खिलाफ लिए 4 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 11:24 pm Apr 23, 202611:24 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में जीत के लिए मिले 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए MI की टीम 104 रन पर सिमट सिमट गई। CSK के स्पिनर अकील हुसैन ने MI के विरुद्ध करिश्माई गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। वह अपनी टीम से सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।