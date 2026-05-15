IPL 2026: आकाश सिंह ने CSK के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए उनके आंकड़े 

आकाश ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 6.50 की रही। इस खिलाड़ी ने संजू सैमसन (20), रुतुराज गायकवाड़ (13) और खतरनाक उर्विल पटेल (6) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने LSG के शीर्षक्रम के पहले 3 बल्लेबाजों को आउट किया। इससे CSK को मैच में जोरदार शुरुआत नहीं मिल पाई। राजस्थान के रहने वाले आकाश IPL 2023 में CSK के लिए भी खेल चुके हैं।

करियर

ऐसा रहा है आकाश का IPL करियर

आकाश ने अपना पहला IPL मुकाबला 2021 में खेला था। तब वह राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम का हिस्सा थे। उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था। अब तक इस खिलाड़ी ने कुल 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में उन्होंने 29.33 की औसत से 12 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.22 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/26 का रहा है, जो इसी मुकाबले में आया।