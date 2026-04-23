IPL 2026: आयुष म्हात्रे की जगह पर आकाश मधवाल CSK में शामिल हुए 

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मधवाल इससे पहले मुंबई इंडियंस (2023, 2024) और राजस्थान रॉयल्स (2025) के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने अब तक 17 IPL मैच खेले हैं और 23 विकेट लिए हैं। वह 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा भी कर चुके हैं। उन्होंने MI के लिए अपने पहले ही सीजन में, एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शानदार प्रदर्शन (5/5) किया था।

Official Announcement Speed incoming!! ⚡️ Akash Madhwal is now #Yellove 💛 Note: Akash Madhwal replaces Ayush Mhatre, who has been ruled out due to hamstring injury. #WhistlePodu pic.twitter.com/tSgnZupmZb

घरेलू करियर

घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं मधवाल

मधवाल ने नवंबर 2019 में कर्नाटक के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उत्तराखडं की ओर से अपना पहला टी-20 मैच खेला था। इसके बाद उन्होंने अगले महीने ही रणजी ट्रॉफी के जरिए अपने फर्स्ट-क्लास करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने फरवरी 2021 में अपना पहला लिस्ट-A मैच खेला था। 29 वर्षीय मधवाल ने अब तक अपने 56 टी-20 मैचों में 61 विकेट, 23 लिस्ट-A मैचों में 25 विकेट और 14 फर्स्ट-क्लास मैचों में 16 विकेट लिए हैं।