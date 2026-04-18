अभिषेक शर्मा ने SRH के लिए जड़ा सबसे तेज अर्धशतक, 2,000 रन भी पूरे किए 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 59 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इसी के साथ वह IPL इतिहास में SRH के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्हें जेमी ओवरटन ने आउट किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी अभिषेक ने 22 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 268.18 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने ट्रेविस हेड के साथ 5.5 ओवर में 75 रन जोड़ दिए थे। हेड का खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा। वह 20 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक इस मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खाता खोले बिना आउट हुए थे।

अर्धशतक SRH के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक अभिषेक ने मुकाबले में अपना और हेड का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से 16-16 गेंदों में SRH के लिए अर्धशतक लगाए थे। हेड ने 2 बार ये कारनामा किया था। हेनरिक क्लासेन ने SRH के लिए खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। IPL 2026 में अभिषेक ने दूसरी अर्धशतकीय पारी खेली। पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ उन्होंने 74 रन बनाए थे।

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