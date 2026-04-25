IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने RR के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके IPL करियर का 12वां और RR के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत SRH की टीम शुरुआती झटके से उबरकर मैच में वापसी करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी? SRH को 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया था। उसके बाद अभिषेक ने बल्लेबाजी पर आए ईशान किशन (74) के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 गेंदों में 132 रन की शतकीय साझेदारी निभाकर टीम को मजबूती दी। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक अपनी पारी में 29 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के से 57 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि अभिषेक ने हासिल की ऑरेंज कैप अभिषेक का IPL 2026 में प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक 8 मैच की 8 पारियों में 54.29 की औसत और 212.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 380 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135* रन रहा है। वह लीग में 36 चौके और 28 छक्के जड़ चुके हैं। वह इस समय सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा चुके हैं।

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