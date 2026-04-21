IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने DC के खिलाफ लगाया पहला शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में शानदार शतकीय पारी (135*) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और DC के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उन्होंने राजीव गांधी स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उनके शतक की मदद से SRH ने 242/2 का स्कोर बनाया। इस बीच उन्होंने SRH से अपने 2,000 रन भी पूरे किए।
पारी
जोरदार रही अभिषेक की पारी
अभिषेक ने पारी के 5वें ओवर में नितीश राणा के खिलाफ 3 छक्के लगाए। इस सलामी बल्लेबाज ने हैदराबाद के मैदान पर सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस पारी के दौरान उन्होंने हेड (37) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की। आक्रामक खेलते हुए अभिषेक ने 47 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्हें कुछ जीवनदान भी मिले। वह 68 गेंदों में 135 रन बनाकर नाबाद रहे।
जानकारी
SRH से पूरे किए अपने 2,000 रन
अभिषेक IPL में SRH की ओर से 2,000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। उनसे पहले डेविड वार्नर (4,014), शिखर धवन (2,768), और केन विलियमसन (2,101) ऐसा कर चुके हैं।
टी-20
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक वाले भारतीय बने अभिषेक
अभिषेक का यह टी-20 क्रिकेट में कुल 9वां शतक साबित हुआ। वह अब टी-20 क्रिकेट में भारत की ओर से संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने दिग्गज विराट कोहली (9 शतक) की बराबरी की। भारतीय खिलाड़ियों में अभिषेक और कोहली के बाद रोहित ने 8 शतक लगाए हैं। अपनी इस पारी के दौरान अभिषेक ने टी-20 क्रिकेट में अपने 350 छक्के भी पूरे किए।
जानकारी
गेल की सूची में हुए शामिल
यह दूसरा मौका है जब अभिषेक ने IPL की एक पारी में 10 छक्के लगाए हैं। वह एक से अधिक पारियों में 10 छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। बता दें कि क्रिस गेल ने 4 बार ऐसा किया है।
करियर
ऐसा है अभिषेक का IPL करियर
अभिषेक ने 84 मैच में लगभग 30 की औसत और 169.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,100 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 7 मैच में 300 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने इस संस्करण में कई मैचों में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है। वह फिलहाल इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।