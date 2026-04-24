IPL 2026: अभिषेक शर्मा का RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 36वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा। इस मुकाबले में SRH के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से एक धमाकेदार पारी की उम्मीद होगी। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पिछले मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 135* रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वह कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में आइए RR के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
RR
RR के खिलाफ ऐसा रहा है अभिषेक का प्रदर्शन
अभिषेक ने RR के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2020 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 9 मैच खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 19 की औसत से 133 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 134.34 की रही है। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 55 रन रहा है। अभिषेक ने RR के खिलाफ 13 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। वह एक पारी में नाबाद भी रहे हैं।
प्रमुख
RR के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसा रहा है अभिषेक का प्रदर्शन
अभिषेक और रवि बिश्नोई के बीच 2 पारियों में आमना-सामना हुआ है। इस दौरान अभिषेक ने 8 गेदों में 37 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 462.5 की रही है। बिश्नोई अभिषेक को एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं। IPL में अभिषेक और जोफ्रा आर्चर का एक पारी में आमना-सामना हुआ है। आर्चर ने उनको पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था। ऐसे में इन दोनों के बीच एक जोरदार भिड़ंत देखने को मिल सकती है।
करियर
ऐसा रहा है अभिषेक का IPL करियर
अभिषेक ने अब तक 84 मैच की 81 पारियों में 8 बार नाबाद रहते हुए लगभग 30 की औसत और 169.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,139 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेला था। अभिषेक ने 199 चौके और 128 छक्के लगाए हैं।
जानकारी
IPL 2026 में ऐसा रहा है अभिषेक का प्रदर्शन
IPL 2026 में अभिषेक ने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 53.83 की औसत से 323 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 215.33 की रही है। उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135* रन है।