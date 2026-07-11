अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं 9,000+ रन
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 9,000 रन पूरे किए। हरमनप्रीत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी और लॉर्ड्स में उन्होंने पहली पारी में अर्धशतक (58) लगाया। इस बीच महिला क्रिकेट में 9,000 या अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
मिताली राज
पूर्व दिग्गज मिताली राज ने 2 दशक से ज्यादा के अंतरराष्ट्रीय करियर में सर्वाधिक 10,868 रन बनाए थे। उन्होंने 232 वनडे में 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 125* के सर्वोच्च स्कोर के साथ सात शतक और 64 अर्धशतक लगाए। वहीं 12 टेस्ट में उन्होंने 43.68 की औसत से 699 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 89 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 2,364 रन बनाए थे।
#2
स्मृति मंधाना
स्मृति मंधाना अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 10,600 से अधिक रन बना चुकी हैं। मंधाना हर प्रारूप में भारत की स्थाई ओपनर बल्लेबाज बन गई हैं। अब तक उन्होंने 120 वनडे में 47.88 की औसत के साथ 5,411 रन बनाए हैं जिसमें 14 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। टी-20 में मंधाना ने 171 मैचों में 30.25 की औसत से 4,538 रन बनाए हैं। मंधाना ने 9 टेस्ट में 700 से अधिक रन बनाए हैं।
#3
हरमनप्रीत कौर
हरमनप्रीत के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 7 मार्च, 2009 को पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे मैच से की थी। अपने वनडे करियर में उन्होंने 143 पारियों में 37.22 की औसत से 4,541 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 7 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 30.33 की औसत से 4,216 रन बनाए हैं। अपने टेस्ट में भारतीय कप्तान 250+ रन बना चुकी हैं।
जानकारी
सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत
हरमनप्रीत महिला क्रिकेट में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत 200 से अधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच (202) खेलने वाली पहली और एकमात्र खिलाड़ी (पुरुष या महिला) भी हैं।