अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने बनाए हैं 9,000+ रन

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मिताली राज

पूर्व दिग्गज मिताली राज ने 2 दशक से ज्यादा के अंतरराष्ट्रीय करियर में सर्वाधिक 10,868 रन बनाए थे। उन्होंने 232 वनडे में 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 125* के सर्वोच्च स्कोर के साथ सात शतक और 64 अर्धशतक लगाए। वहीं 12 टेस्ट में उन्होंने 43.68 की औसत से 699 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 89 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 2,364 रन बनाए थे।