अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने जीते हुए मैचों में लगाए हैं 50 से अधिक शतक

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विरुद्ध रांची में खेले गए वनडे में 135 रन की पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल 52 शतक था और उनकी पारी की मदद से भारत ने वो मैच 17 रन से जीता था। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इस बीच उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने जीते हुए मैचों में 50+ शतक लगाए हैं।

#1 विराट कोहली (59 शतक) कोहली जब-जब रन बनाते हैं, तब-तब भारतीय टीम की जीत की संभावना बढ़ जाती है। क्रिकइंफो के मुताबिक, कोहली ने जीते हुए मुकाबलों में अब तक 362 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 64.74 की उम्दा औसत के साथ 18,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 59 शतकों के अलावा 89 अर्धशतक भी लगाए हैं। अपने अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर में कोहली ने कुल 83 शतक लगाए हुए हैं।

#2 रिकी पोंटिंग (55 शतक) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने जीते हुए मैचों में 439 पारियों में 53.42 की औसत के साथ 20,140 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 55 शतक और 112 अर्धशतक अपने नाम किए थे। पोंटिंग ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 71 शतकों के साथ किया था। उन्होंने सभी प्रारूप को मिलाकर 560 मैच खेले, जिसमें 45.95 की औसत के साथ 27,483 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 146 अर्धशतक भी लगाए थे।

#3 सचिन तेंदुलकर (53 शतक) पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 शतक लगाए थे। उन्होंने टेस्ट में 51 शतक और वनडे में 49 शतक लगाए थे। वह टेस्ट और वनडे प्रारूप में अब भी सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज हैं। तेंदुलकर ने जीते हुए मैचों में 345 पारियों में 58.20 की औसत के साथ 17,113 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 248* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 53 शतक और 83 अर्धशतक अपने नाम किए थे।

