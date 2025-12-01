एशेज सीरीज: डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच चल रही एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह डे-नाइट टेस्ट है, जो पिंक बॉल से खेला जाएगा। खास बात यह है कि पहला टेस्ट 8 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। इस बीच डे-नाइट टेस्ट में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने 14 में से जीते हैं 13 डे-नाइट टेस्ट क्रिकइंफो के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा डे-नाइट टेस्ट (14) खेले हैं। इसमें से उन्होंने 13 मैच जीते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ पिछले साल गाबा में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 8 पिंक बॉल टेस्ट एडिलेड के मैदान पर, एक टेस्ट किंग्स्टन में और 3 मैच ब्रिसबेन में खेले थे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट और पर्थ में भी 1-1 डे-नाइट टेस्ट खेले थे।

प्रदर्शन इन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने किया है उम्दा प्रदर्शन मिचेल स्टार्क पिंक-बॉल टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 17.08 की औसत से 81 विकेट लिए हैं, जिसमें 5 पारियों में 5 विकेट हॉल शामिल हैं। उनके साथी नाथन लियोन (43), पैट कमिंस (43), और जोश हेजलवुड (40) इस मामले में स्टार्क के बाद आते हैं। मार्नस लाबुशेन डे-नाइट टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 63.86 की औसत से 958 रन (शतक-4) बनाए हैं। ट्रैविस हेड डे-नाइट टेस्ट में 3 शतक लगा चुके हैं।

इंग्लैंड इंग्लैंड का खराब रहा है प्रदर्शन डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत खराब है। इंग्लिश टीम ने 7 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत हासिल की है और 5 में शिकस्त मिली है। इंग्लैंड ने आखिरी बार फरवरी 2023 में पिंक-बॉल मैच खेला था। दिलचस्प रूप से इंग्लैंड के 3 डे-नाइट टेस्ट एशेज में हुए हैं और सभी में उन्हें हार मिली है। इसलिए, बेन स्टोक्स की कप्तानी में टीम इतिहास बदलना चाहेगी।

