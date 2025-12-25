अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: साल 2025 में कैसा रहा शुभमन गिल का प्रदर्शन? 

साल 2025 शुभमन गिल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतार-चढ़ाव से भरा रहा। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग प्रारूपों में कई अहम पारियां खेलीं और अपनी तकनीक व संयम से प्रभावित किया। कुछ मुकाबलों में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई तो कुछ मैचों में निरंतरता की कमी भी दिखी। खराब फॉर्म के कारण साल 2026 में होने वाले टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी का चयन भी नहीं हो पाया। ऐसे में आइए 2025 में उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में खूब चला गिल का बल्ला साल 2025 में गिल ने भारतीय टीम के लिए 9 टेस्ट मैच खेले और इसकी 16 पारियों में 70.21 की उम्दा औसत के साथ 983 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 शतक और 1 अर्धशतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा। इस खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह चोटिल हो गए थे। इस कारण वह आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए थे।

टी-20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कैसा रहा गिल का प्रदर्शन? भारत की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम से बाहर किए गए गिल ने साल 2025 में 15 मुकाबले खेले और इसकी 15 पारियों में 24.25 की खराब औसत के साथ सिर्फ 291 रन बनाए। उनके बल्ले से साल 2025 में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 47 रन का रहा। शुभमन के बल्ले से 2025 में 38 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 137.26 की रही।

वनडे वनडे क्रिकेट में ऐसा रहा गिल का प्रदर्शन रोहित शर्मा के बाद गिल को भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। उन्होंने साल 2025 में 11 वनडे मुकाबले खेले। इसकी 11 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 49 की औसत से 490 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रन रहा। साल 2024 में गिल ने सिर्फ 3 मुकाबले खेले थे और इसकी 3 पारियों में 19 की औसत से सिर्फ 57 रन बनाए थे।

