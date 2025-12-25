अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: साल 2025 में कैसा रहा जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का नाम आते ही सटीक लाइन-लेंथ, घातक यॉर्कर और दबाव में विकेट निकालने की काबिलियत याद आती है। साल 2025 में भी भारतीय तेज गेंदबाज ने अलग-अलग प्रारूप में अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। नई गेंद हो या डेथ ओवर्स, बुमराह ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। हालांकि, कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन खराब भी रहा। ऐसे में आइए 2025 के उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

टी-20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऐसे रहे बुमराह के आंकड़े साल 2025 में बुमराह ने 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मकाबले खेले। इसकी 11 पारियों में 20.92 की उम्दा औसत के साथ 14 विकेट लेने में सफल रहे। उनकी इकॉनमी रेट 7.11 की रही। वह एक बार भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/17 का रहा। साल 2024 में इस खिलाड़ी ने 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और 8.26 की शानदार औसत से 15 विकेट चटकाए थे।

वनडे साल 2025 में बुमराह ने नहीं खेला एक भी वनडे मुकाबला बुमराह ने साल 2025 में एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेला। उन्होंने अपना आखिरी वनडे साल 2023 में खेला था। उस साल उन्होंने 17 मुकाबले खेले थे और इसकी 16 पारियों में 20.28 की औसत के साथ 28 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/39 का रहा था। बुमराह वर्क लोड मैनजमेंट के कारण अब ज्यादा वनडे मुकाबले नहीं खेलते। उन्हें ज्यादातर वनडे सीरीज से आराम दिया जाता है।

टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में ऐसे रहे बुमराह के आंकड़े बुमराह मोहम्मद सिराज के बाद साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। इस तेज गेंदबाज ने 8 टेस्ट खेले, जिसकी 14 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 22.16 की औसत के साथ 31 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 3 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर 3 टेस्ट खेले थे, जिसमें 26.00 की औसत के साथ 14 विकेट लिए थे। वह उस सीरीज में चौथे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।

