अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक, जानिए आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा शतक जड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए निरंतरता, फिटनेस और मानसिक मजबूती की असली कसौटी माना जाता है। साल भर अलग-अलग हालात, पिचों और विरोधी टीमों के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ दिग्गज बल्लेबाजों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 सचिन तेंदुलकर (12 शतक, 1998) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने साल 1998 में 39 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इसकी 42 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने 2,541 रन बनाए थे। उनके बल्ले से उस साल 12 शतक और 8 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 177 रन रहा था। तेंदुलकर ने 271 चौके और 51 छक्के भी जड़े थे।

#2 विराट कोहली और रिकी पोंटिग (11-11 शतक) सूची में दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 बल्लेबाज हैं। विराट कोहली और रिकी पोंटिग ने कैलेंडर वर्ष में 11-11 शतक लगाए हैं। कोहली ने ये कारनामा 2 बार साल 2017 और 2018 में किया था। पोंटिग ने 11 अंतरराष्ट्रीय शतक 2003 में लगाए थे। कोहली ने 2018 में 47 पारियों में 2,735 रन बनाए थे। 2017 में उनके बल्ले से 52 पारियों में 2,818 रन निकले थे। पोंटिग ने 2003 में 49 पारियों में 2,657 रन बनाए थे।

#3 इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं एक कैलेंडर वर्ष में 10-10 शतक एक कैलेंडर वर्ष में 5 बल्लेबाजों ने 10-10 शतक लगाए हैं। ये खिलाड़ी हाशिम अमला (2010), अरविंद डी सिल्वा (1997), रोहित शर्मा (2019), तिलकरत्ने दिलशान (2009) और राहुल द्रविड़ (1999) हैं। अमला ने 2010 में 26 मुकाबले खेले और 2,307 रन बनाए थे। अरविंद ने 1997 में 2,432 रन बनाए थे। रोहित ने 2019 में 47 पारियों में 2,442 रन बनाए थे। दिलशान के बल्ले से 2009 में 2,568 रन निकले थे। द्रविड़ ने 1999 में 2,626 रन बनाए थे।

