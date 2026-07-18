गारफील्ड सोबर्स के दिलचस्प रिकॉर्ड्स, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे

सोबर्स ने 1958 में किंग्स्टन में खेले गए मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में नाबाद 365 रन बनाए थे। यह लंबे समय तक टेस्ट में सर्वोच्च पारी का रिकॉर्ड रहा था।

उनके ही देश के ब्रायन लारा ने 36 साल बाद 1994 में इंग्लैंड के खिलाफ 375 रन की पारी खेलते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया था।

सोबर्स द्वारा खेली गई पारी आज टेस्ट क्रिकेट में छठा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।