गैरी सोबर्स का हुआ निधन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

पूर्व महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में हुआ निधन

लेखन अंकित पसबोला 09:56 pm Jul 17, 202609:56 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1954 में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और 1974 में 38 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। उनकी गिनती टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में की जाती है। वह बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी के अलावा ऑर्थोडॉक्स और रिस्ट-स्पिन भी कर सकते थे। इसके साथ-साथ वह विश्व स्तरीय फील्डर भी थे।