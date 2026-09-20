इनोसेंट काइया और क्रेग एर्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़े अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के लिए इनोसेंट काइया (55) और क्रेग एर्विन (59) ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। काइया के वनडे करियर का यह तीसरा अर्धशतक रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने पहला पचासा लगाया। एर्विन के वनडे करियर का यह 25वां पचासा रहा। कंगारू टीम के खिलाफ एर्विन के बल्ले से निकला यह दूसरा है। ऐसे में आइए दोनों खिलाड़ियों की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारियां
ऐसी रही दोनों खिलाड़ियों की पारियां
काइया ने मैच में 66 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 83.33 की रही।
एर्विन ने 79 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 74.68 की रही।
दोनों खिलाड़ियों के बीच 86 गेंदों में 80 रन की साझेदारी हुई।
दोनों की पारियों के दम पर जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271/8 का स्कोर बनाया।
रिकॉर्ड
एर्विन ने बनाया ये रिकॉर्ड
एर्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अर्धशतक लगाकर खास उपलब्धि हासिल की।
41 साल और 32 दिन की उम्र में वह पूर्ण सदस्य टीमों के बीच वनडे में 50+ रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए।
उन्होंने अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2025 में 40 साल और 286 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।
एर्विन ने 40 साल की उम्र के बाद वनडे में दूसरी बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।
करियर
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे रहे हैं दोनों खिलाड़ियों के आंकड़े
एर्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे साल 2011 में खेला था। अब तक वह 4 मुकाबले खेले चुके हैं और इसकी 4 पारियों में 39 की औसत से 156 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनकी स्ट्राइक रेट 84.78 की रही है। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 59 रन रहा है।
काइया ने इस टीम के खिलाफ 5 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 31.50 की औसत से 126 रन बनाए हैं।
करियर
दोनों खिलाड़ियों के वनडे करियर पर एक नजर
एर्विन ने जिम्बाब्वे के लिए पहला वनडे 2010 में खेला था। उन्होंने 134 मैच खेले हैं और इसकी 130 पारियों में 32.78 की औसत से 3,770 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 25 अर्धशतक और 4 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 130 रन है।
काइया ने 25 वनडे खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 26.60 की औसत से 612 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 110 रन है।