इंदौर जल संकट के बीच शुभमन गिल ने मंगवाया 3 लाख रुपये का वॉटर प्यूरीफायर

देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिने जाने वाले इंदौर में हालिया दूषित पानी संकट के चलते चिंता बढ़ गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बड़े मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने अतिरिक्त सावधानी बरतने का फैसला किया है। टीम इस समय इंदौर के एक पांच सितारा होटल में है और सूत्रों के अनुसार कप्तान शुभमन गिल अपने साथ करीब 3 लाख रुपये की खास वॉटर प्यूरीफिकेशन मशीन लेकर आए हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

सूत्र शुभमन ने निजी कमरे में इंस्टॉल कराया प्यूरीफायर सूत्रों के मुताबिक यह मशीन आरओ से शुद्ध किए गए और पैकेज्ड बोतलबंद पानी को भी दोबारा शुद्ध करने में सक्षम है। शुभमन ने इसे अपने निजी कमरे में इंस्टॉल करवाया है। हालांकि, टीम के मीडिया मैनेजर ने इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। यह भी साफ नहीं किया गया कि यह कदम इंदौर में दूषित पानी से हुई हालिया मौतों से जुड़ा है या फिर यह गिल की व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है।

जिंदगी विराट कोहली फ्रांस से मंगवाते हैं पानी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में इस तरह की अतिरिक्त सतर्कता कोई नई बात नहीं है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपने अनुशासित लाइफस्टाइल और फिटनेस को लेकर खासे मशहूर हैं। सेहत से जुड़े उनके सख्त नियमों में पर्याप्त हाइड्रेशन को प्राथमिकता दी जाती है। कोहली को आमतौर पर फ्रांस से लाए जाने वाला एवियन नेचुरल स्प्रिंग वॉटर पीते हैं, ताकि पानी की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का समझौता न हो।

Advertisement