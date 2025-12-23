इंडोनेशिया के गेडे प्रियांडाना ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में रचा इतिहास, एक ओवर में लिए 5 विकेट

इंडोनेशिया क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गेडे प्रियांडाना ने इतिहास रच दिया है। दरअसल, वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक कारनामा मंगलवार को बाली में कंबोडिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच के दौरान किया। बता दें कि पुरुष क्रिकेट के अलावा महिला क्रिकेट में भी ऐसा कारनामा पहले नहीं हुआ है। आइए उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी प्रियांडाना ने की घातक गेंदबाजी प्रियांडाना ने मैच के अपने पहले ही ओवर में 5 सफलताएं हासिल की। उन्होंने विपक्षी टीम के शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चंथोउन रथनाक को आउट करते हुए अपनी हैट्रिक ली। एक डॉट बॉल के बाद, उन्होंने मोंगदारा सोक और पेल वेन्नक को आउट करके 5 विकेट पूरे किए। उन्होंने 1 ही ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 1 रन देते हुए ये 5 विकेट चटकाए। उन्होंने 1 रन वाइड के जरिए दिया।

जानकारी घरेलू स्तर पर हो चुका है ये कारनामा भले ही ये कारनामा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार हुआ हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में ऐसे पहले भी हो चुका है। क्रिकइंफो के अनुसार, टी-20 क्रिकेट में अल-अमीन हुसैन (2013-14) और अभिमन्यु मिथुन (2019-20) घरेलू स्तर में ऐसा कर चुके हैं।

Advertisement

आंकड़े ऐसा है प्रियांडाना के आंकड़े प्रियांडाना ने 2022 में जापान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 63 मैच खेले हैं, जिसकी 27 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 17.00 की औसत के साथ कुल 24 विकेट लिए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 104.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,040 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।

Advertisement