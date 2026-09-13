बाली में उच्च प्रदर्शन उच्च प्रदर्शन क्रिकेट केंद्र विकसित कर रहा है इंडोनेशिया, जानिए विवरण
क्या है खबर?
क्रिकेट इंडोनेशिया उत्तरी बाली में बाली इंटरनेशनल ओवल (BIO) का विकास कर रहा है, जिसमें 2 पूर्ण आकार के टर्फ ओवल होंगे। इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए साल भर चलने वाले स्थल के रूप में डिजाइन किया गया है। गरुड़ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी इस परिसर के भीतर उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में काम करेगी, जो इंडोनेशिया की वरिष्ठ और आयु समूह टीमों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगी।
सुविधा
प्रशिक्षण और विकास के लिए साल भर चलने वाली सुविधा
बाली इंटरनेशनल ओवल में आने वाली अंतरराष्ट्रीय टीमें, अकादमियां, कोच और क्यूरेटर भी आएंगे।
यह परियोजना सिर्फ टूर्नामेंट आयोजित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्रिकेट प्रशिक्षण और विकास के लिए साल भर चलने वाली सुविधा का निर्माण करना है।
दोनों ओवलों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और बीच के विकेटों का निर्माण कार्य चल रहा है। अगले चरण में विकेट तैयार करना और जल निकासी का कार्य शामिल होगा।
क्षेत्रीय
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए उच्च-प्रदर्शन केंद्र
क्रिकेट इंडोनेशिया बाली इंटरनेशनल ओवल को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक संभावित उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में देखता है।
यह सुविधा प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, कोच प्रशिक्षण, एथलीट रिकवरी और टूर्नामेंट संचालन को एक ही छत के नीचे लाएगी।
यह परियोजना जनवरी 2024 में बाली में आयोजित एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) की वार्षिक आम बैठक के दौरान इंडोनेशिया के औपचारिक रूप से ACC परिवार में शामिल होने से प्रेरित थी।
सपना
ओलंपिक के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है सपना
बाली इंटरनेशनल ओवल का विकास ऐसे समय में हो रहा है जब इंडोनेशिया क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और ओलंपिक खेलों में अपनी वापसी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
यह सुविधा युवा इंडोनेशियाई खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और बाली में अंतरराष्ट्रीय टीमों और कार्यक्रमों को आकर्षित कर सकती है।
क्रिकेट इंडोनेशिया के अध्यक्ष अभिराम सिंह यादव ने कहा, "हमारी अवसंरचना उस युग के लिए तैयार होनी चाहिए।"