बाली में उच्च प्रदर्शन उच्च प्रदर्शन क्रिकेट केंद्र विकसित कर रहा है इंडोनेशिया

बाली में उच्च प्रदर्शन उच्च प्रदर्शन क्रिकेट केंद्र विकसित कर रहा है इंडोनेशिया, जानिए विवरण

लेखन भारत शर्मा 09:54 am Sep 13, 202609:54 am

क्या है खबर?

क्रिकेट इंडोनेशिया उत्तरी बाली में बाली इंटरनेशनल ओवल (BIO) का विकास कर रहा है, जिसमें 2 पूर्ण आकार के टर्फ ओवल होंगे। इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए साल भर चलने वाले स्थल के रूप में डिजाइन किया गया है। गरुड़ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी इस परिसर के भीतर उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में काम करेगी, जो इंडोनेशिया की वरिष्ठ और आयु समूह टीमों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगी।