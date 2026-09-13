भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराते हुए जीता एशिया कप का खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 72 रन से हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। दुबई स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले खेलते हुए 183/5 का स्कोर बनाया, जिसमें शफाली वर्मा (68) और स्मृति मंधाना (59) के अर्धशतक शामिल रहे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 111 रन पर सिमट गई। यह भारत का कुल 8वां एशिया कप खिताब (वनडे और टी-20 दोनों को मिलाकर) है।
लेखा-जोखा
भारत ने दर्ज की बड़ी जीत
भारत से मंधाना और शफाली ने अर्धशतक लगाते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई।
इनके अलावा रिचा घोष (17) और जी कमलिनी (15) ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे।
जवाब में इमेशा दुलानी (4) के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान चमारी अट्टापट्टू (36) और विशमी गुणरत्ने (20) ने पारी को संभालने का प्रयास किया।
वहीं, भारतीय स्पिनरों ने नियमित अंतराल में विकेट लेकर जीत सुनिश्चित की।
शफाली
शफाली ने एशिया कप टी-20 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया
शफाली ने 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और वह एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक वाली बल्लेबाज बनी।
शफाली ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में मंधाना का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
बता दें कि मंधाना ने एशिया कप 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर ऋचा घोष हैं।
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा ने 2024 में UAE के खिलाफ 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था।
जानकारी
शफाली ने पूरे किए 400 टी-20 अंतरराष्ट्रीय चौके
शफाली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 400 चौके पूरे किए। उन्होंने 116 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28.77 की औसत और 138.49 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,137 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 21 अर्धशतक लगाए हैं।
मंधाना
मंधाना ने लगाया अपना 36वां अर्धशतक
मंधाना ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।
अपना 176वां मैच खेलते हुए मंधाना ने 170 पारियों में 30.65 की औसत से 4,751 रन बनाए हैं।
उन्होंने अपना 36वां अर्धशतक लगाया। वह इस प्रारूप में अब तक 2 शतक भी जड़ चुकी हैं।
श्रीलंका के खिलाफ 26 मैचों में मंधाना ने 26.43 की औसत से 608 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं।
खिताब
भारतीय टीम ने जीता कुल 8वां खिताब
महिला एशिया कप में भारत सबसे सफल टीम रही है।
भारत ने अब तक 8 बार (वनडे और टी-20 मिला कर) खिताब जीते हैं।
भारत ने 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2012, 2016, 2022 और 2026 में ट्रॉफी अपने नाम की।
भारत के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका ही इस टूर्नामेंट को जीत सके हैं।
बता दें कि टी-20 प्रारूप में भारत ने चौथी बार एशिया कप अपने नाम किया है।
गेंदबाजी
श्री चरणी ने लिए 4 विकेट
भारतीय स्पिनर श्री चरणी ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 20 रन देते हुए 4 विकेट लिए, जिसमें एक मेडेन ओवर भी शामिल रहा।
उनके अलावा दीप्ति शर्मा ने अपने 4 ओवर के कोटे में 19 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की।
शफाली, क्रांति गौड़ और प्रेमा रावत के खाते में एक-एक विकेट आए।
तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा कोई विकेट नहीं ले सकी।