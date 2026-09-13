भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराते हुए जीता एशिया कप का खिताब, ये बने रिकॉर्ड्स 

शफाली ने 24 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और वह एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक वाली बल्लेबाज बनी।

शफाली ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने के मामले में मंधाना का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।

बता दें कि मंधाना ने एशिया कप 2022 में श्रीलंका के खिलाफ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर ऋचा घोष हैं।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा ने 2024 में UAE के खिलाफ 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था।