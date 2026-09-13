शफाली वर्मा ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

शफाली वर्मा एशिया कप टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज बनी, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:13 pm Sep 13, 202609:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज शफाली वर्मा ने एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 68 रन की उम्दा पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 21वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच वह एशिया कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय बनी। उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।