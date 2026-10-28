भारतीय महिला टीम ने तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को हराया, 3-0 से क्लीन स्वीप की सीरीज

भारतीय सलामी बल्लेबाज रावल ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। उन्होंने अपने वनडे करियर का 10वां अर्धशतक लगाया।

यह जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका दूसरा अर्धशतक रहा। वह 56 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद रही।

मौजूदा सीरीज में उन्होंने लगातार तीसरी पारी में 50+ रन बनाए हैं। इस सीरीज के पहले 2 मुकाबलों में उन्होंने नाबाद 100 और 61 रन बनाए थे।

अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 1,400 से अधिक रन बनाए हैं।