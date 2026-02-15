भारतीय महिला टीम ने पहले टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, अरुंधति रेड्डी ने की घातक गेंदबाजी

लेखा-जोखा DLS की बदौलत 21 रन से जीता भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बेथ मूनी (5) और जॉर्जिया वोल (18) के रूप में शुरुआती झटके लगे। इसके बाद फीबी लिचफील्ड (26) और जॉर्जिया वेयरहम (30) ने टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। जवाब में भारत से शफाली वर्मा 11 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुई। बारिश से मैच रुकने तक स्मृति मंधाना (16) और जेमिमा रोड्रिगेज (9) क्रीज पर थी।

अरुंधति रेड्डी अरुंधति रेड्डी ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ अरुंधति रेड्डी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया। दाएं हाथ की इस तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख बल्लेबाज एलिस पेरी (20) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने लिचफील्ड, डार्सी ब्राउन और वेयरहम को भी अपनी गेंदबाजी में पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 22 रन देते हुए 4 विकेट लिए। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 26.14 की औसत से 41 विकेट लिए हैं।

जानकारी भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। अब सीरीज का दूसरा मैच 19 फरवरी को कैनबरा और तीसरा टी-20 मुकाबला 21 फरवरी को एडिलेड में खेला जाएगा।

