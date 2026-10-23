मेघना ने लिया संन्यास (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारतीय महिला क्रिकेटर एस मेघना ने सिर्फ 30 साल की उम्र में लिया संन्यास

लेखन अंकित पसबोला 04:06 pm Oct 23, 202604:06 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शीर्षक्रम की बल्लेबाज एस मेघना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। वह लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रही थी और 2022 में आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय मैच में खेली थी। उन्होंने पिछले एक साल में कोई पेशेवर मैच नहीं खेला था। दिलचस्प रूप से उन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।