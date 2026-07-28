श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

लेखन भारत शर्मा 09:42 am Jul 28, 202609:42 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने अगले महीने श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इसकी कमान शुभमन गिल के हाथों में रहेगी। इसी तरह टीम में करीब 8 महीने बाद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। इसके अलावा चयन समिति ने सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में मौका दिया है। उन्हें चोटिल वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में लिया गया है।