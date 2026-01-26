टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य जानकारी

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसमें सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम खेलेगी। पिछले संस्करण का खिताब भारत ने जीता था और ऐसे में आगामी संस्करण में टीम खिताब का बचाव करने उतरेगी। अब तक किसी भी टीम ने अपने घर पर हुए टी-20 विश्व कप को नहीं जीता है और ऐसे में भारतीय टीम इतिहास बदलना चाहेगी। इस बीच भारतीय टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

टीम इन खिलाड़ियों को मिला है टीम में मौका टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुने गए वाशिंगटन सुंदर चोटिल हैं। वह टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। दूसरी तरफ तिलक वर्मा के फिट होने की संभावना है। टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम:सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और वॉशिंगटन सुंदर।

शेड्यूल भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी ग्रुप-A ने मौजूद भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेलेगी। इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला होगा। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मैच खेला जाएगा। आखिर में भारतीय टीम अपना अंतिम लीग मैच नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगी।

Advertisement

इतिहास 2 खिताब जीत चुकी है भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2007 में टी-20 विश्व कप पर कब्जा जमाया था। इसके बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम 2024 में दूसरी बार विजेता बनी थी। इसके अलावा भारतीय टीम 2014 के संस्करण में उपविजेता रही थी। भारत के अलावा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने 2-2 बार इस प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम किया है। इनके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया 1-1 बार विजेता बनी है।

Advertisement