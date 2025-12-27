अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित, वैभव सूर्यवंशी को मिली जगह
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर चयन समिति ने शनिवार को अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इसकी कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है। इसी तरह टीम में 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि यह विश्व कप 15 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। आइए पूरी खबर जानते हैं।
टीम
अंडर-19 विश्व के लिए कैसी है भारतीय टीम?
जहां म्हात्रे को कप्तानी सौंपी है, वहीं विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है। विश्व कप से पहले टीम अगले साल की शुरुआत में 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। भारत की अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पूरी टीम
कार्यक्रम
विश्व कप में कैसा रहेगा भारत का कार्यक्रम?
5 बार की चैंपियन भारत को ग्रुप-B में न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ रखा गया है। भारत 15 जनवरी को बुलावायो में अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे। आगामी अंडर-19 विश्व कप में 16 टीमें 4 समूहों में विभाजित होंगी, जिसके बाद सुपर सिक्स चरण होगा। सुपर सिक्स की शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी।
प्रदर्शन
साल 2025 में शानदार रहा है सूर्यवंशी का प्रदर्शन
सूर्यवंशी का 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने 12 युवा वनडे मैचों में 690 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार से खेलते हुए 84 गेंदों में 190 रन बनाए थे। उनकी इस विस्फोटक पारी में 16 चौके और 15 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने 36 गेंदों में शतक पूरा किया था। वह अब लिस्ट-A में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं।