अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित, वैभव सूर्यवंशी को मिली जगह

लेखन भारत शर्मा 08:12 pm Dec 27, 202508:12 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की जूनियर चयन समिति ने शनिवार को अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इसकी कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है। इसी तरह टीम में 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि यह विश्व कप 15 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। आइए पूरी खबर जानते हैं।