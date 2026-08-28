भारतीय स्पिन गेंदबाजों की नो-बॉल फेंकने की समस्या बनी हुई है

श्रीलंका बनाम भारत: कोलंबो टेस्ट में भारतीय स्पिनरों ने फेंकी 12 नो-बॉल, जानिए आंकड़े

लेखन Manoj Panchal 04:36 pm Aug 28, 202604:36 pm

क्या है खबर?

भारत को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा के दोनों पारियों में शतक चर्चा में रहे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की लापरवाही भी सवालों के घेरे में रही। कोलंबो टेस्ट में भारत ने कुल 13 नो-बॉल फेंकीं, जिनमें से 12 स्पिन गेंदबाजों ने डालीं। यह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय स्पिन आक्रमण की खराब अनुशासन वाली गेंदबाजी को दर्शाता है। आइए इससे जुड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं।