IPL में डेब्यू करने से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मैच से किया था।

उन्होंने अपना IPL करियर 2013 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से शुरू किया था। इस तेज गेंदबाज ने अपने IPL करियर में अब तक 132 मैचों में 29.02 की औसत के साथ 145 विकेट लिए हैं।

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने सभी प्रारूप को मिलाकर कुल 197 मैचों में 462 विकेट लिए हैं।