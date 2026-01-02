भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों की FIFA से गुहार, कहा- AIFF अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ

भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने देश में फुटबॉल को बचाने के लिए अब सीधे अंतरराष्ट्रीय संघ फुटबॉल महासंघ ( FIFA ) से मदद की गुहार लगाई है। इसके लिए भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू द्वारा एक वीडियो साझा किया है, जिसमें इंडियन सुपर लीग (ISL) के खिलाड़ियों ने देश में फुटबॉल पर आए संकट की भयावहता और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) की विफलता को उजागर किया है। आइए जानते हैं खिलाड़ियों ने वीडियो में क्या कहा।

अपील खिलाड़ियों ने वीडियो में क्या कहा? संधू द्वारा साझा वीडियो में खिलाड़ियों ने कहा, "जनवरी का महीना है और हमें ISL के मैच में स्क्रीन पर होना चाहिए था। इसके बजाय, हम यहां डर और हताशा से मजबूर होकर वो बात कह रहे हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि हम यहां गुहार लगाने आए हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता है। हम स्थायी रूप से पंगु होने की कगार पर हैं।"

प्रयास "यह भारतीय फुटबॉल को बचाने का हमारा आखिरी प्रयास" खिलाड़ियों ने आगे कहा, "जो कुछ हम बचा सकते हैं, उसे बचाने का यह हमारा आखिरी प्रयास है। हम FIFA से अपील करते हैं कि वह हस्तक्षेप करे और भारतीय फुटबॉल को बचाने के लिए जो भी आवश्यक हो, वह करे। हमें उम्मीद है कि यह संदेश ज्यूरिख में बैठे अधिकारियों तक पहुंचेगा।" उन्होंने कहा, "यह आह्वान राजनीतिक नहीं है। यह टकराव से प्रेरित नहीं है, बल्कि आवश्यकता से प्रेरित है। हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है।"

खिलाड़ी वीडियो में किन-किन खिलाड़ियों ने दिया बयान? सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में संधू के अलावा, सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, प्रीतम कोटल, राहुल भेके, सुरेश सिंह वांगजाम और अमरिंदर सिंह समेत कई भारतीय फुटबॉलर शामिल हैं, जबकि कार्लोस डेलगाडो, ह्यूगो बौमौस और मिशेल जाबाको विदेशी खिलाड़ियों के रूप में शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने कहा, "खिलाड़ियों, स्टाफ, मालिकों और प्रशंसकों को स्पष्टता, सुरक्षा और एक भविष्य मिलना चाहिए। हम बस फुटबॉल खेलना चाहते हैं। कृपया इसमें हमारी मदद करें।"

