टी-20 विश्व कप के इतिहास में ये हैं भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे करारी हार

भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक टी-20 विश्व कप के इतिहास में 2 खिताब जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2007 में खेले गए पहले संस्करण का खिताब जीता था। इसके बाद लंबे अंतराल के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम 2024 में खेले गए संस्करण में विजेता बनी थी। 2007 से लेकर के 2024 तक के संस्करणों में भारत को कुछ करारी हार मिली, उनके बारे में जानते हैं।

2014 टी-20 विश्व कप के फाइनल में श्रीलंका से हारा था भारत भारतीय टीम 2014 के संस्करण में उपविजेता रही थी। तब भारत के खिताब जीतने के सपने को श्रीलंका ने तोड़ दिया था। मीरपुर में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130/4 का स्कोर बनाया, जिसमें विराट कोहली के 77 रन की पारी शामिल थी। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने कुमार संगाकारा के अर्धशतक (52) की मदद से 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था।

2016 सेमीफाइनल में 193 रन के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रही थी भारतीय टीम भारतीय टीम को 2016 के संस्करण के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 7 विकेट से हार मिली थी। वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/2 का स्कोर बनाया था, जिसमें कोहली ने 89 रन बनाए थे। जवाब में कैरेबियाई टीम से लेंडल सिमंस (82*), जॉनसन चार्ल्स (52) और आंद्रे रसेल (43*) ने उम्दा पारियां खेलीं और टीम ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया।

2021 पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से दी करारी शिकस्त टी-20 विश्व कप 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को करारी शिकस्त दी थी। शाहीन अफरीदी के शुरुआती स्पैल ने भारत के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया था। मुश्किल घड़ी में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया और भारत ने 151/7 का स्कोर बनाया था। जवाब मे बाबर आजम (68*) और मोहम्मद रिजवान (78*) की पारियों की बदौलत पाकिस्तान को 10 विकेट से जीत मिली थी। यह टूर्नामेंट के इतिहास में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पहली जीत थी।

