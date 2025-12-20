LOADING...
खेलकूद की खबरें / टी-20 विश्व कप 2026: भारतीय टीम की हुई घोषणा, शुभमन गिल को नहीं मिली जगह
टी-20 विश्व कप 2026: भारतीय टीम की हुई घोषणा, शुभमन गिल को नहीं मिली जगह
विश्व कप के अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 विश्व कप 2026: भारतीय टीम की हुई घोषणा, शुभमन गिल को नहीं मिली जगह

लेखन अंकित पसबोला
Dec 20, 2025
02:13 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी टीम की घोषणा की है। सूर्यकुमार यादव ही वैश्विक टूर्नामेंट में टीम की कमान संभालेंगे, जबकि शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है। भारत ने विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज भी खेलनी है, और इस घरेलू सीरीज में भी यही टीम हिस्सा लेगी। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।

वापसी 

ईशान किशन की हुई वापसी 

हाल ही में सम्पन्न हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में ईशान किशन 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे। उन्होंने 10 पारियों में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 517 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 2 ही अर्धशतक लगाए। किशन की वापसी के साथ ही जितेश शर्मा टीम से बाहर हुए हैं। रिंकू की भी वापसी हुई है। वह आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलते हुए नजर आए थे।

जानकारी

टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम 

टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम:सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और वॉशिंगटन सुंदर।

ट्विटर पोस्ट

ऐसी है भारतीय टीम 

शेड्यूल 

भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी 

गत विजेता भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA क्रिकेट टीम के खिलाफ मुंबई में खेलेगी। इसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में मुकाबला होगा। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच 15 फरवरी को आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मैच खेला जाएगा। आखिर में भारतीय टीम अपना अंतिम लीग मैच नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 18 फरवरी को अहमदाबाद में खेलेगी।

आंकड़े 

सूर्यकुमार की फॉर्म ने भारतीय टीम की बढ़ाई चिंता 

सूर्यकुमार इस समय बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज की 4 पारियों में 8.50 की निराशाजनक औसत के साथ सिर्फ 34 रन बनाए हैं। इस साल उन्होंने 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 19 पारियों में उन्होंने 13.62 की खराब औसत और 123.16 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 218 रन बनाए। इस साल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47* था।

सीरीज 

टी-20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी भारतीय टीम 

टी-20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी है। 11 जनवरी से वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद 14 और 18 जनवरी को बचे हुए वनडे मैच होंगे। वहीं, 21 जनवरी को होने वाले मैच से टी-20 सीरीज की शुरुआत होगी। इसके बाद 23, 25, 28 और 31 जनवरी को टी-20 सीरीज के बचे हुए मुकाबले खेले जाएंगे।

