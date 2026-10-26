भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने भुवनेश्वर कुमार को अहम संदेश दिया है

भारतीय गेंदबाजी कोच का भुवनेश्चर कुमार को सीधा संदेश, कहा- बाहरी शोर पर न दें ध्यान

लेखन भारत शर्मा 01:55 pm Oct 26, 202601:55 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी काफी महंगी साबित हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 16 मैचों में 28 विकेट चटकाने वाले भुवनेश्वर ने पहले 2 मुकाबलों में क्रमशः 0/49 और 1/50 के निराशाजनक आंकड़े दर्ज किए हैं। इस पर भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने उने सीधा और अहम संदेश दिया है।