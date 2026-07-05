रवि बिश्नोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में तीसरे सर्वाधिक रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में सर्वाधिक रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

लेखन भारत शर्मा 11:37 am Jul 05, 202611:37 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190/7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की हार का प्रमुख कारण स्पिनर रवि बिश्नोई द्वारा एक ओवर में 29 रन लुटाना रहा। आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक ओवर में सर्वाधिक रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।