मोहम्मद शमी के काफी मुकाबलों में महंगे रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वनडे मैच में इन भारतीय गेंदबाजों ने लुटाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 01:56 pm Sep 25, 202601:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों को कैरेबियाई बल्लेबाजों के आक्रामक खेल का सामना भी करना पड़ा है। कुछ मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए हैं और उनके बल्लेबाजों ने जमकर फायदा उठाया। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन भारतीय गेंदबाजों पर, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन खर्च किए हैं।