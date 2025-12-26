अलविदा 2025: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साल 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ बल्लेबाजों के लिए बेहद यादगार रहा। इन खिलाड़ियों ने सभी प्रारूप में अपने शानदार प्रदर्शन से विरोधी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाईं और लगातार रन बटोरे। बड़े मैचों में जिम्मेदारी संभालते हुए इन बल्लेबाजों ने कई अहम पारियां खेलीं। टेस्ट, वनडे और टी-20 सभी प्रारूपों में इन बल्लेबाजों ने निरंतरता दिखाई। ऐसे में आइए साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 शुभमन गिल (1,764 रन) इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। उन्होंने साल 2025 में 35 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 42 पारियों में 49 की उम्दा औसत के साथ 1,764 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 7 शतक और 3 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा। शुभमन 2025 में 6 पारियों के दौरान नाबाद रहे। इस खिलाड़ी के बल्ले से 209 चौके और 27 छक्के निकले।

#2 केएल राहुल (1,180 रन) सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल हैं। उन्होंने साल 2025 में 24 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 30 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए 1,180 रन बनाए। इस दौरान राहुल ने 47.20 की औसत और 58.53 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 3 शतक और 5 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रन रहा। राहुल ने 2025 में 120 चौके और 17 छक्के लगाए।

#3 यशस्वी जायसवाल (916 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। उन्होंने साल 2025 में 14 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 23 पारियों में 41.63 की औसत से 916 रन बनाने में सफल रहे। यशस्वी ने 69.23 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 4 शतक और 3 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रन रहा। इस खिलाड़ी ने 2025 में 129 चौके और 10 छक्के लगाए।

