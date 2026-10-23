टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ छक्का लगाकर जीत दिलाने वाले भारतीय बल्लेबाज

क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 167 रन के स्कोर पर 5वां विकेट खोया, तब धीर क्रीज पर आए।

नंबर-7 पर खेलते हुए धीर ने 15 गेंदों में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 42 रन बनाए।

उन्होंने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाते हुए जीत दिलाई।

मैच में संजू सैमसन ने 33 गेंदों में 67 रन की पारी खेली।