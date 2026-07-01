ईशान किशन नए नंबर-1 बल्लेबाज बने हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सिर्फ ये भारतीय बल्लेबाज बने हैं नंबर-1

लेखन आदर्श कुमार 08:04 pm Jul 01, 202608:04 pm

क्या है खबर?

टी-20 क्रिकेट में दुनिया का नंबर-1 बल्लेबाज बनना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। भारत ने इस प्रारूप में कई महान और विस्फोटक बल्लेबाज दिए हैं, लेकिन रैंकिंग में शीर्ष स्थान तक पहुंचने का गौरव अब तक केवल 5 ही भारतीय खिलाड़ियों को हासिल हुआ है। इन बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन और लगातार रन बनाने की क्षमता के दम पर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।