टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सिर्फ ये भारतीय बल्लेबाज बने हैं नंबर-1
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट में दुनिया का नंबर-1 बल्लेबाज बनना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। भारत ने इस प्रारूप में कई महान और विस्फोटक बल्लेबाज दिए हैं, लेकिन रैंकिंग में शीर्ष स्थान तक पहुंचने का गौरव अब तक केवल 5 ही भारतीय खिलाड़ियों को हासिल हुआ है। इन बल्लेबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन और लगातार रन बनाने की क्षमता के दम पर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।
#1
गौतम गंभीर
पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए नंबर-1 बल्लेबाज गौतम गंभीर बने थे। वह 2007 में टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा भी थे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 75* रन की शानदार पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 37 टी-20 मुकाबले खेले थे और इसकी 36 पारियों में 27.41 की औसत और 119.02 की स्ट्राइक रेट से 932 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले थे।
#2
विराट कोहली
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली भी टी-20 में नंबर-1 बल्लेबाज रह चुके हैं। ये खिलाड़ी 2024 टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का सदस्य भी था। उन्होंने अपने करियर में 125 मुकाबले खेले थे और इसकी 117 पारियों में 31 बार नाबाद रहते हुए 4,188 रन बनाए थे। उनकी औसत 48.69 और स्ट्राइक रेट 137.04 की रही थी। उनके बल्ले से एक शतक और 38 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122* रन रहा था।
#3
सूर्यकुमार यादव
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान रहे सूर्यकुमार यादव भी नंबर-1 बल्लेबाज रह चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2026 का टी-20 विश्व कप अपने नाम की थी। अब वह टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने 113 मुकाबले खेले हैं और इसकी 107 पारियों में 36.35 की औसत से 3,272 रन बना चुके हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 162.94 की रही है। उनके बल्ले से 4 शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है।
#4
अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा भी टी-20 में नंबर-1 बल्लेबाज रह चुके हैं। उन्होंने इस प्रारूप में अपना पहला मुकाबला 2024 में खेला था। वह लगातार इस प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। उन्होंने 2025 में 21 मुकाबले खेले थे और इसकी 21 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 42.95 की औसत से 859 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 193.46 की रही थी। इस साल उन्होंने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 370 से ज्यादा रन बनाए हैं।
#5
ईशान किशन
अब ईशान किशन टी-20 में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी अभिषेक को पीछे छोड़ा है। ईशान ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में खेला था। इस साल वह 200 की स्ट्राइक रेट से 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। साल 2023 के बाद उन्हें पहली बार टीम में मौका मिला है। 2023 में उन्होंने 18.81 की औसत से 207 रन बनाए थे। वह इस शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे।