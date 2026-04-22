टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक कुछ बेहतरीन शतक लग चुके हैं। इस सीजन के 31वें मैच में SRH के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 68 गेंदों में 135 रन की बड़ी पारी खेली। उनके शतक की मदद से SRH ने मैच में 47 रन से जीत दर्ज की। इस बीच टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (9 शतक) विराट कोहली का टी-20 क्रिकेट करियर बेमिसाल रहा है। उन्होंने अपने टी-20 करियर में अब तक 13,000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें कुल 9 शतक शामिल हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक शतक लगाया है। इसके अलावा IPL में उन्होंने 8 शतकीय पारियां खेली हैं। वह IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। बता दें कि कोहली 2007 से टी-20 क्रिकेट खेल रहे हैं।

#2 अभिषेक शर्मा (9 शतक) अभिषेक के टी-20 क्रिकेट के आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं। अपने सीमित करियर में इस आक्रामक बल्लेबाज ने 9 शतक लगाए हैं। वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 5,500 से अधिक रन बना चुके हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की ओर से 33.44 की औसत और 2 शतक की मदद से 1,438 रन बनाए हैं। वह IPL में भी 2 शतक लगा चुके हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 5 शतक लगाए हैं।

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