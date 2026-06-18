वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज 

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ईशान किशन (103 गेंद)

ईशान किशन ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शानदार दोहरा शतक लगाकर कई रिकॉर्ड तोड़े थे। किशन ने 131 गेंदों पर 210 रन बनाए और भारत को 50 ओवर में 409/8 के स्कोर तक पहुंचाया था। उनकी इस पारी में 24 चौके और 10 छक्के शामिल थे। यह वनडे में अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक है। उन्होंने सिर्फ 103 गेंदों में अपने 150 रन पूरे किए थे। भारत ने वो मैच 227 रनों से जीता था।