भारत ने जापान को हराकर जीता ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला

भारत ने जापान को हराकर जीता ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 01:40 pm Sep 22, 202601:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जापान क्रिकेट टीम को पहले ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला में 2 रन से हराकर जीत दर्ज कर ली। यह मैच कांतो के सानो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान खेला गया था। बारिश के कारण मुकाबले को 5-5 ओवर का किया गया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32/4 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में जापान की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 30/3 का स्कोर ही बना पाई। आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।