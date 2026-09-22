भारत ने जापान को हराकर जीता ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने जापान क्रिकेट टीम को पहले ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला में 2 रन से हराकर जीत दर्ज कर ली। यह मैच कांतो के सानो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान खेला गया था। बारिश के कारण मुकाबले को 5-5 ओवर का किया गया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 32/4 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में जापान की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 30/3 का स्कोर ही बना पाई। आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
भारत ने इस तरह दर्ज की जीत
मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खाराब रही।
7 रन के कुल स्कोर पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद भारत ने कप्तान श्रेयस अय्यर (16) और संजू सैमसन (9) की पारियों से 32/4 का स्कोर खड़ा किया।
जापान से चार्ली हारा-हिंजे ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए।
जवाब में जापान की टीम कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (12) और बेंजामिन इतो-डेविस (9) की पारी से 30/3 ही बना पाई।
रिकॉर्ड
एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक
इस मुकाबले में पहली गेंद पर आउट होने के बाद सलामी बल्लेबाज अभिषेक के नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक कैलेंडर वर्ष में संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
वह साल 2026 में 7वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं।
उन्होंने इस मामले में रवांडा के जैपी बिमेन्यिमाना (2023), ऑर्किड तुयिसेंगे (2023) और पाकिस्तान के सैम अयूब (2025) की बराबरी कर ली है।
निराशा
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज
अभिषेक अब टी-20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा बार शून्य पर होने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। वह 10वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं।
उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान को पीछे छोड़ दिया है।
राशिद साल 2019 में 9 बार और शादाब साल 2024 में 9 बार शून्य पर आउट हुए थे। अभिषेक के इस तरह से शून्य पर आउट होने की खासी चर्चा है।
जानकारी
अय्यर के नाम दर्ज हुई यह खास उपलब्धि
इस मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही वह पूर्ण सदस्य टीम के पहले ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने 5-5 ओवर के टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
उपलब्धि
चार्ली हारा-हिंजे के नाम दर्ज हुई यह खास उपलब्धि
इस मुकाबले में उतरने के साथ ही जापान के चार्ली हारा-हिंजे के नाम खास उपलब्ध दर्ज हो गई।
वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ खेलने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 17 साल 357 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है।
इस सूची में नेपाल क्रिकेट टीम के गुलशन झा (17 साल और 228 दिन) पहले और नामीबिया क्रिकेट टीम के मैक्स हिंगो (17 साल और 341 दिन) दूसरे पायदान पर मौजूद हैं।
पहल
'स्पोर्ट 75' पहल का हिस्सा रहा यह मुकाबला
यह ऐतिहासिक मैच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची द्वारा शुरू की गई 'स्पोर्ट 75' पहल का एक मुख्य हिस्सा था।
यह पहल भारत-जापान के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच खेल संबंधों और मानवीय आदान-प्रदान को मजबूत करना है।
यह क्रिकेट इतिहास में पहला मौका है जब भारतीय टीम किसी एसोसिएट देश के खिलाफ कोई द्विपक्षीय मैच खेलने उतरी।