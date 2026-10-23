भारतीय टीम ने मैच में शानदार जीत दर्ज की (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

भारतीय महिला टीम ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 07:37 pm Oct 23, 202607:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम को पहले वनडे मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करते उतरी थी और 49.5 ओवर में सिर्फ 197 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।